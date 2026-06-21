Магучих продолжила серию побед в рамках Континентального тура

Украинка почти без усилий победила в Нидерландах.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих добыла очередную победу в рамках Континентального тура.

Спортсменка приняла участие в Играх FBK-2026 в Нидерландах.

Свое выступление Магучих начала с высоты 1.91 м, где осталась лишь одна соперница - Дакси Брисон.

Планку Ярослава взяла со второй попытки, Брисон - с третьей. А уже на высоте 1.94 м украинка выиграла золотую медаль, так как ее соперница не сумела ее преодолеть.

Для Магучих это уже шестая победа подряд в текущем сезоне.

Ранее также сообщалось, что украинские фехтовальщицы взяли исторические медали.

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