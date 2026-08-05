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"Вскоре выйду на ринг": Паркер отреагировал на снятие бана за употребление наркотиков

Новозеландский боксер подтвердил, что ему разрешили снова драться.
Сегодня, 18:54       Автор: Игорь Мищук
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер подтвердил, что с него сняли временное отстранение, полученное за проваленный тест на наркотики.

Новозеландский боксер заявил, что рассчитывает вскоре снова вернуться в ринг.

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"С удовольствием сообщаю, что мое временное отстранение отменено, и вскоре я снова выйду на ринг.

Мне посоветовали пока не комментировать ситуацию, пока все формальности не будут окончательно завершены. Спасибо всем, кто меня поддерживал.

Как только мое имя будет полностью очищено, я буду драться с кем угодно", - приводит слова Паркера RNZ.co.nz.

Напомним, что свой последний бой Паркер провел 25 октября 2025 года, уступив техническим нокаутом в 11-м раунде Фабио Уордли. Позже стало известно, что в организме новозеландского боксера были обнаружены следы кокаина, который он мог употреблять во время завершающей недели подготовки к поединку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер

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