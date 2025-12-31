Первый абсолют трех дивизионов, возвращение Усика за своим, камбэк легенды: итоги 2025 года в боксе

Подходит к концу 2025 год, поэтому самое время вспомнить и оценить самые яркие и значимые события в мире бокса.

ISPORT традиционно решил подвести итоги и назвать победителей в различных номинациях по итогам года, который подарил новые зрелищные бои и нокауты, поединки за звание абсолюта в разных весовых категориях и первого бесспорного чемпиона мира в трех дивизионах.

Боксер года: Теренс Кроуфорд

Именно непобежденный американский боксер, объявивший в середине декабря об уходе на пенсию, может по праву считаться лучшим, вписав своем легендарное имя в историю.

Кроуфорд в 2025 году провел только один бой, но зато какой. Поднялся на две весовые категории, уверенно разобрался с еще одним паундовым противником Саулем Альваресом, отобрав у него все титулы суперсреднего веса, и стал на данный момент единственным абсолютным чемпионом в трех дивизионах.

Источник: Getty Images

Это последнее выступление стало ярким финальным штрихом в его блестящей карьере. Лишение пояса WBC незадолго до решения завершить карьеру уже ничего не значило. Он ушел на наивысшем пике, заявив, что уже все доказал.

Бой года: Теренс Кроуфорд - Сауль Альварес

Да это противостояние многие даже называли боем века, учитывая его статусность, предвкушение и уровень именитых соперников. Возможно, в самом ринге все ожидали увидеть более грандиозное зрелище, ведь подкачал уровень оппозиции и не особо серьезное сопротивление Альвареса, но все сделал Кроуфорд.

Прыжок на два дивизиона вверх не создал проблем американскому боксеру, который сохранил свои непревзойденные навыки и устроил мастер-класс оппоненту, забрав победу единогласным решением и звание абсолюта. Лучшему боксеру - лучший бой, в котором он подтвердил свое величие.

Нокаут года: Брайан Норман - Джин Сасаки

В июне чемпион мира WBO в полусреднем весе Норман одержал брутальную досрочную победу над обязательным претендентом Джином Сасаки. Уже в первом раунде американец шокировал своего оппонента двумя нокдаунами, а в пятой трехминутке наступила жуткая развязка поединка.

Норман жестко поймал соперника левым хуком в голову, а тот в бессознательном состоянии рухнул на настил ринга. Японца доставили в больницу, где выяснилось, что у него частичная потеря памяти. Нокаутированный боец ничего не помнил о событиях за шесть недель до поединка и даже как согласился на этот бой.

Реванш года: Александр Усик - Даниэль Дюбуа 2

Безоговорочно лучший боксер прошлого 2024 года Александр Усик в это году уже не в статусе абсолютного чемпиона вернулся по свое, повторно утвердив свое доминирование в супертяжелом дивизионе. После отказа от пояса IBF и второй победы над Тайсоном Фьюри украинец пришел за недостающим титулом, который теперь принадлежал Дюбуа.

Возможно, разозленный дерзкими заявлениями британца, что теперь-то он уж точно способен разобраться с украинцем, и спорами о правомерности скандального удара ниже пояса от соперника в первом бою Усик этот раз никаких вопросов не оставил и расправился с Дюбуа еще быстрее. Нокдаун в пятом раунде, а спустя несколько секунд решающий левый боковой, который оставил британца бессмысленно смотреть в никуда, лежа на настиле ринга.

Апсет года: Джервонта Дэвис - Ламонт Роуч

Непобедимого Джервонту приостановили в его 31-м бою. Да, Роучу не удалось нанести первое поражение чемпиону WBA в легком весе, а поединок официально завершился вничью, но многие сомневаются в справедливости такого результата и считают, что претендента откровенно "ограбили".

Роуч выглядел предпочтительнее, а один из лучших бойцов поколения просто разочаровал своим невнятным выступлением, в котором он не был похож на себя, к тому же ему еще и странным образом не отсчитали нокдаун за взятое колено. А нелепые отмазки по поводу новой прически и средства для укладки волос, которое якобы стекало, жгло глаза и мешало драться, звучат смешно.

Источник: Getty Images

После Джервонта согласился на какой-то безумный бой с блогером-тяжеловесом Джейком Полом. Однако и это фрик-шоу не удалось организовать из-за проблем боксера с законом после очередных обвинений в домашнем насилии, что ставит вопросы по поводу его дальнейшей карьеры.

Последствия года: челюсть Джейка Пола

Блогер-боксер после того, как провел немало поединков в ринге сначала против людей далеких от бокса, а затем и против бывших боксеров, замахнулся на топовую величину - действующего боксера со статусом "бывший чемпион мира".

Не все верили, что этот бой действительно состоится, но он все-таки состоялся, а Пол не просто проиграл, а еще и залетел в больницу с переломом челюсти.

Скандальный провал года: Джозеф Паркер

Еще недавно обладатель временного титула WBO в супертяжелом весе вплотную приблизился к бою с лидером дивизиона Александром Усиком, пройдя по пути Деонтея Уайлдера, Чжана Чжилея, Мартина Баколе, и лишь просьба украинца отсрочить защиту помешала поединку. Экс-чемпион мира согласовал бой с Фабио Уордли, что обернулось для него катастрофой.

Паркер мало того, что уступил британскому оппоненту, так еще и угодил в большой скандал. Выяснилось, что новозеландец провалил тест на допинг, сделанный в день поединка, а в его организме были обнаружены следы кокаина. Как итог, Паркер был практически в шаге от, очевидно, главного поединка в карьере, а теперь столкнулся с угрозой двухлетней дисквалификации.

Источник: Getty Images

Возвращение года: Мэнни Пакьяо

46-летний бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо уже победил время, вернувшись в ринг после четырехлетнего перерыва.

Легендарный боец сразу получил титульный шанс против чемпиона WBC в полусреднем весе Марио Барриоса и отлично выглядел в противостоянии с младшим на 16 лет соперником. Поединок завершился ничьей, но многие посчитали, что филиппинец заслуживал победы.

Источник: Getty Images

Несмотря на неудачную попытку сходу запрыгнуть на вершину и солидный возраст, Пакьяо останавливаться не собирается и теперь нацелен на другого чемпиона дивизиона Роландо Ромеро.

Конец года: Василий Ломаченко

В 2025 году окончательно повесить перчатки на гвоздь решил бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко.

Спустя год после его последнего поединка против Джорджа Камбососа, в котором он завоевал вакантный пояс IBF в легком дивизионе, и на фоне информации о проблемах со спиной все подошло к логическому завершению. Свое решение уйти с ринга белгород-днестровский боксер озвучил в июне.

Источник: Getty Images

Самый ожидаемый бой 2026 года: Александр Усик - Деонтей Уайлдер

Разобравшись с дважды битыми экс-чемпионами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, лидер супертяжелого дивизиона Александр Усик решил добавить в свой послужной список еще одно громкое имя, закрепив свое наследие поединком против одного из лучших панчеров поколения Деонтея Уайлдера. Несмотря на обязательных претендентов, украинский боксер выразил желание видеть именно американца своим ближайшим соперником, а WBC согласился на добровольную защиту своего чемпиона против бывшего обладателя титула организации.

Усик открыто заявляет о безальтернативном варианте и первом выборе в лице Уайлдера для следующего боя, а "Бронзовый бомбардировщик" сообщил о начале переговоров и благодарит украинца за возможность снова подраться в большом поединке.

Предварительно бой украинского чемпиона планируют организовать на территории соперника - в США в конце апреля или начале мая, и это событие должно стать уже историей следующего 2026 года.

