Марусяк и Калиниченко не попали в финал Олимпиады

Украинцы не будут претендовать на медали в прыжках с трамплина.

Украинские спортсмены Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко приняли участие в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх. Оба не смогли пройти в финальный раунд прыжков с большого трамплина.

Марусяк прыгнул на 124,5 м. За свой прыжок он получил 108,6 балла. В свою очередь Калиниченко "улетел" на 120,5 м. Его оценка за выступление составила 103,4 балла. Оба оказались в пятом десятке финального протокола.

Лучшим в первом раунде стал японец Никайдо Рэн. Он прыгнул на 140 м и получил за свое выступление 154 балла. В финал отобрались 30 лучших атлетов.

Олимпийские игры. Предаццо, Италия

Прыжки с трамплина, большой траплин, 1-й раунд

1. Никайдо Рэн 154 балла

2. Домен Превц 147 баллов

3. Кристофер Эриксен Сундаль 145 баллов

...

42. Евгений Марусяк 108,6 балла

45. Виталий Калиниченко 103,4 балла

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!