Марусяк и Калиниченко не попали в финал Олимпиады

Украинцы не будут претендовать на медали в прыжках с трамплина.
Сегодня, 20:51       Автор: Антон Федорцив
Евгений Марусяк / Getty Images
Евгений Марусяк / Getty Images

Украинские спортсмены Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко приняли участие в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх. Оба не смогли пройти в финальный раунд прыжков с большого трамплина.

Марусяк прыгнул на 124,5 м. За свой прыжок он получил 108,6 балла. В свою очередь Калиниченко "улетел" на 120,5 м. Его оценка за выступление составила 103,4 балла. Оба оказались в пятом десятке финального протокола.

Лучшим в первом раунде стал японец Никайдо Рэн. Он прыгнул на 140 м и получил за свое выступление 154 балла. В финал отобрались 30 лучших атлетов.

Олимпийские игры. Предаццо, Италия
Прыжки с трамплина, большой траплин, 1-й раунд

1. Никайдо Рэн 154 балла
2. Домен Превц 147 баллов
3. Кристофер Эриксен Сундаль 145 баллов

...

42. Евгений Марусяк 108,6 балла
45. Виталий Калиниченко 103,4 балла

