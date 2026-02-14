iSport.ua
Футбол

Челси потерял из-за травмы основного защитника

Марк Кукурелья будет вынужден пропустить около месяца.
Сегодня, 20:02       Автор: Игорь Мищук
Марк Кукурелья / Getty Images
Тренерский штаб Челси в ближайшие недели не сможет рассчитывать на своего основного защитника Марка Кукурелью.

27-летний футболист получил повреждение бедра в матче 26-го тура АПЛ против Лидса (2:2) и был вынужденно заменен в перерыве.

Читай также: Челси и Бавария поборються за нидерландского голкипера

На восстановление испанскому левому защитнику потребуется от трех до четырех недель, сообщает AS.

В нынешнем сезоне Кукрелья провел в составе Челси 35 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Кукурелья заинтересовал испанский гранд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Марк Кукурелья

