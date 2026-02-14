iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Челси и Бавария поборються за нидерландского голкипера

Заинтересованы в вратаре Брайтона Бартe Вербрюггене.
Сегодня, 14:49       Автор: Валентина Чорноштан
Барт Вербрюгген / Getty Images
Барт Вербрюгген / Getty Images

Барт Вербрюгген заинтересовал Челси и Баварию, сообщает Fichajes.

Бавария ищет замену своему ветерану в воротах Мануэлю Нойеру и считает, что нидерландский вратарь может вписаться в состав мюнхенцев.

Тем временем Челси хочет приобрести Барта для конкуренции с основным голкипером Робертом Санчесом. Внутри команды считают, что конкуренция на позиции поможет повысить уровень игры Санчеса.

Брайтон, за который сейчас выступает Вербрюгген, готов отпустить 23-летнего нидерландца за 50 миллионов евро. Добавим, что за этот сезон Барт отыграл "на ноль" в пяти матчах и пропустил около 34 мячей в 26 матчах АПЛ.

К слову, Ньюкасл потерял на длительный срок ключевого хавбека.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Бавария Мюнхен Барт Вербрюгген

Статьи по теме

Челси упустил победу над Лидсом Челси упустил победу над Лидсом
Бавария легко разгромила третью команду чемпионата Бавария легко разгромила третью команду чемпионата
Клуб по АПЛ предлагает 90 миллионов за Альвареса Клуб по АПЛ предлагает 90 миллионов за Альвареса
Лидер Челси определился с приоритетом на фоне интереса ПСЖ Лидер Челси определился с приоритетом на фоне интереса ПСЖ

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: женская спринтерская гонка продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Интер сыграет с Ювентус, Реал Мадрид встретится с Реал Сосьедад, Зинченко против Фортуны Ситтард
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Украина17:20
Суперлига: Мавпы уступили Старому Луцку, Киев-Баскет переиграл Ровно, Соколы одолели Говерлу
Олимпийские игры17:08
Бразилия завоевала первую в истории медаль на зимних Олимпийских играх
Европа16:40
Милан готов активировать опцию продления контракта с Модричем
Олимпийские игры16:15
Олимпиада-2026, хоккей: Швеция обыграла Словакию, Финляндия встретится с Италией, а США - с Данией
Бокс15:59
"Увлекательный и взрывной": Промоутер отреагировал на анонс боя Уордли - Дюбуа
Биатлон15:35
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на Олимпийских играх-2026
Европа15:25
Тоттенхэм официально назначил нового тренера
Олимпийские игры14:58
Украина стала круговой в женской лыжной эстафете на Олимпиаде-2026
Европа14:49
Челси и Бавария поборються за нидерландского голкипера
Европа14:29
Ньюкасл потерял на длительный срок ключевого хавбека
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK