Челси и Бавария поборються за нидерландского голкипера

Барт Вербрюгген заинтересовал Челси и Баварию, сообщает Fichajes.

Бавария ищет замену своему ветерану в воротах Мануэлю Нойеру и считает, что нидерландский вратарь может вписаться в состав мюнхенцев.

Тем временем Челси хочет приобрести Барта для конкуренции с основным голкипером Робертом Санчесом. Внутри команды считают, что конкуренция на позиции поможет повысить уровень игры Санчеса.

Брайтон, за который сейчас выступает Вербрюгген, готов отпустить 23-летнего нидерландца за 50 миллионов евро. Добавим, что за этот сезон Барт отыграл "на ноль" в пяти матчах и пропустил около 34 мячей в 26 матчах АПЛ.

