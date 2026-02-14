iSport.ua
Ньюкасл потерял на длительный срок ключевого хавбека

Бруно Гимараэс угодил в лазарет с серьезной травмой.
Сегодня, 14:29       Автор: Игорь Мищук
Бруно Гимараэс получил травму / Getty Images
Бруно Гимараэс получил травму / Getty Images

Полузащитник Ньюкасла Бруно Гимараэс выбыл на длительный срок из-за травмы.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 28-летний бразильский хавбек получил серьезное мышечное повреждение.

Арсенал интересуется итальянским хавбеком Ньюкасла

По информации источника, на восстановление капитану "сорок" потребуется от восьми до десяти недель.

В ближайшее время игрок отправится в Бразилию, где начнет процесс реабилитации.

В нынешнем сезоне Гимараэс провел за Ньюкасл 35 матчей во всех турнирах, отличившись девятью голами и семью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также потерял на длительный период защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

