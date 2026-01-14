iSport.ua
Ньюкасл потерял защитника на длительный период

Ведущий исполнитель снова получил травму.
Сегодня, 16:13       Автор: Антон Федорцив
Тино Ливраменто / Getty Images
Тино Ливраменто / Getty Images

Универсал Тино Ливраменто надолго попал в лазарет английского Ньюкасла. "Сороки" подтвердили тяжелое повреждение подколенного сухожилия, сообщает журналист Крейг Хоуп в X.

Сроки восстановления защитника – не менее 8 недель. Ливраменто в третий раз в нынешнем сезоне выбыл из обоймы Эдди Хау. Ранее он пропустил 10 матчей осенью и еще несколько – в конце года – из-за травмы колена.

В этой кампании Ливраменто сыграл 19 поединков во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. В прошлом сезоне он пропустил всего 1 матч "сорок" в Премьер-лиге. Контракт англичанина с Ньюкаслом действует до лета 2028 года.

К слову, лондонский Вест Хэм снизил ценник на хавбека Лукаса Пакету.

