Ньюкасл потерял защитника на длительный период

Универсал Тино Ливраменто надолго попал в лазарет английского Ньюкасла. "Сороки" подтвердили тяжелое повреждение подколенного сухожилия, сообщает журналист Крейг Хоуп в X.

Сроки восстановления защитника – не менее 8 недель. Ливраменто в третий раз в нынешнем сезоне выбыл из обоймы Эдди Хау. Ранее он пропустил 10 матчей осенью и еще несколько – в конце года – из-за травмы колена.

В этой кампании Ливраменто сыграл 19 поединков во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. В прошлом сезоне он пропустил всего 1 матч "сорок" в Премьер-лиге. Контракт англичанина с Ньюкаслом действует до лета 2028 года.

