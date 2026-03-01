Тоттенхэм нацелился на тренера с Бундеслиги
Нико Нико Ковач вызывает большой интерес со стороны ряда клубов, включая Тоттенхэм, сообщает TeamTalk со ссылкой на Bild.
Отмечается, что шпоры сейчас переживают сложный период: их новый тренер Игорь Торюр не оправдывает ожиданий, и команда из Северного Лондона делает всё, чтобы остаться в высшей лиге чемпионата Англии на следующий сезон.
Нынешний тренер Боруссия Дортмунд заинтересовал руководство Тоттенхэма, однако, в свою очередь, Нико Ковач хотел бы возглавить Манчестер Юнайтед.
Источник добавляет, что МЮ связывался с наставником, однако к чему привёл диалог - неизвестно. Добавим, что контракт Ковача с Боруссией рассчитан до лета 2027 года.
Тем временем Арсенал нашёл замену постоянно травмирующемуся Хаверцу.
