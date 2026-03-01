Тоттенхэм нацелился на тренера с Бундеслиги

Ковач может покинуть Боруссию, на него претендуют клубы АПЛ.

Нико Нико Ковач вызывает большой интерес со стороны ряда клубов, включая Тоттенхэм, сообщает TeamTalk со ссылкой на Bild.

Отмечается, что шпоры сейчас переживают сложный период: их новый тренер Игорь Торюр не оправдывает ожиданий, и команда из Северного Лондона делает всё, чтобы остаться в высшей лиге чемпионата Англии на следующий сезон.

Нынешний тренер Боруссия Дортмунд заинтересовал руководство Тоттенхэма, однако, в свою очередь, Нико Ковач хотел бы возглавить Манчестер Юнайтед.

Источник добавляет, что МЮ связывался с наставником, однако к чему привёл диалог - неизвестно. Добавим, что контракт Ковача с Боруссией рассчитан до лета 2027 года.

