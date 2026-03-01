iSport.ua
Хэмилтон - о межсезонной подготовке: "Никогда не тренировался так много"

Настроен на максимум перед стартом сезона.
Сегодня, 16:01       Автор: Валентина Чорноштан
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон рассказал о своей подготовке к старту сезона-2026, который начнётся уже на следующей неделе, 6–8 марта.

"Я ещё никогда не тренировался так много в межсезонье. Я упорно тружусь каждый день, чтобы начать этот сезон, будучи как никогда сильным", - пишет семикратный чемпион на аккаунте социальной сети Instagram.

В работе с весами, кардио, растяжке и силовой подготовке всё строится на прогрессе, выносливости и умении идти дальше, чем вчера. Скоро увидимся, Мельбурн.

К слову, Леклер и Хэмилтон вошли в топ-5 фаворитов на титул Формулы-1 после предсезонных тестов.

Тем временем тесты Пирелли сорваны по соображениям безопасности.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Льюс Хэмилтон

