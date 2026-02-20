iSport.ua
ФИА одобрила инновационное антикрыло Феррари

Поощряет снижение сопротивления.
Сегодня, 13:14       Автор: Валентина Чорноштан
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Во время предсезонных тестов в Бахрейне Феррари опробовала новый режим аэродинамики, теперь створка может вращаться более чем на 180 градусов.

Директор ФИА Николас Томбасис прокомментировал новшество Скудерии.

В целом мы поощряем решения, которые призваны снизить сопротивление. Именно поэтому в этом году не сохранились правила DRS, которые ограничивали размер щели при открытии закрылка.

"Мы сделали это, чтобы дать командам больше свободы. И считаем, что решение Ferrari полностью соответствует регламенту", — цитирует директора издание RacingNews365.

К слову, пилот Астон Мартин раскрыл деталии мощности болида.

