ФИА одобрила инновационное антикрыло Феррари

Во время предсезонных тестов в Бахрейне Феррари опробовала новый режим аэродинамики, теперь створка может вращаться более чем на 180 градусов.

Директор ФИА Николас Томбасис прокомментировал новшество Скудерии.

В целом мы поощряем решения, которые призваны снизить сопротивление. Именно поэтому в этом году не сохранились правила DRS, которые ограничивали размер щели при открытии закрылка.

"Мы сделали это, чтобы дать командам больше свободы. И считаем, что решение Ferrari полностью соответствует регламенту", — цитирует директора издание RacingNews365.

