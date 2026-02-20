iSport.ua
Пилот Астон Мартин раскрыл детали мощности болида

Машина нуждается в улучшениях перед Мельбурном.
Сегодня, 10:25       Автор: Валентина Чорноштан
Ланс Стролл / Getty Images
Ланс Стролл / Getty Images

Пилот Астон Мартин Ланс Стролл рассказал о проблемах двигателя. Напомним, что сейчас команда использует мотор Хонда.

Гонщик заявил для GP Blog, что двигателю не хватает мощности, а также необходимо улучшать работу болида.

Думаю, мы способны улучшить нашу машину, не сомневаюсь. У команды много идей. Сможем ли мы решить все проблемы Астон Мартин к этапу в Мельбурне? Вероятно, нет.

Напомним, что Гран-при Австралии пройдет с 6 по 8 марта.

Ранее появилась информация о том, что ФИА вводит изменения в стартовую процедуру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Мартин Лэнс Стролл

