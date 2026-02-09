iSport.ua
Астон Мартин показал новую ливрею

Болид претерпел минимальные изменения.
Вчера, 22:07       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Астон Мартин провел презентацию новой ливреи.

Новый болид команды получил рабочий индекс AMR26.

Астон Мартин остался верен своим фирменным цветам, выполнив боллид в зеленом и черном с минимальными изменениями.

Отметим, что это первый боид команды, в разработке которого принимал участие Эдриан Ньюи.

Ранее также свою ливрею показал Макларен.

