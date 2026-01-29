iSport.ua
Астон Мартин катастрофически дебютировал на тестах в Барселоне

Лэнс Стролл заглох уже на пятом круге.
Сегодня, 20:45       Автор: Андрей Безуглый
Лэнс Стролл / Getty Images
Лэнс Стролл / Getty Images

Астон Мартин не удалось успешно дебютировать на тестах в Барселоне.

Напомним, что команда отклладывала старт шейкдауна, так как Эдриан Ньюи хотел побольше поработать над болидом.

В итоге команда появилась на треке лишь в четвертый день тестов.

Стартовал на новом болиде Лэнс Стролл, который завершил тесты для команды уже через пять кругов.

Из-за неизвестных неполадок канадец просто остановился посреди трассы, прервав сессию красными флагами.

Ранее также Хаас вовсе решил пропустить четвертый день.

