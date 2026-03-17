Стало известно, когда определится последний полуфиналист Кубка Украины

Названы новые дата и время начала матча 1/4 финала Кубка Украины между Черниговом и Фениксом-Мариуполем.

Изначально поединок должен был состояться во вторник, 17 марта, в 12:00, однако из-за длительной воздушной тревоги в Черниговской области было принято решение его перенести.

Как сообщает официальный сайт ФК Чернигов, матч должен пройти в среду, 18 марта, и начнется в 11:00. Поединок будет сыгран на Чернигов-Арене.

В этом матче должен будет определиться последний участник полуфинала национального Кубка, куда уже вышли Динамо, Буковина и Металлист 1925.

