Матч 1/4 финала Кубка Украины Чернигов - Феникс-Мариуполь перенесен

Четвертьфинальный матч Кубка Украины между Черниговом и Фениксом-Мариуполем был перенесен на неопределенный срок.

Поединок должен был состояться во вторник, 17 марта, в 12:00, однако так и не начался из-за воздушной тревоги.

В итоге, как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, было принято решение перенести матч из-за затяжной воздушной тревоги в Черниговской области.

Новая дата и время проведения поединка будут определены и сообщены дополнительно.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Кубка Украины.

