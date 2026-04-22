Металлист 1925 - Чернигов 0:0, пен. 5:6: обзор матча и результат игры 22.04.2026

Представитель Первой лиги выстоял до конца основного времени и выиграл серию пенальти.

В среду, 22 апреля, Металлист 1925 и Чернигов в Житомире встречались в полуфинале Кубка Украины и определили второго финалиста национального турнира.

Подопечные Младена Бартуловича практически весь матч провели в большинстве, однако не смогли дожать представителя Первой лиги в основное время игры, а в серии пенальти уступили со счетом 5:6.

Дебют матча, начало которого из-за воздушной тревоги было отложено на два часа, сложился катастрофически для Чернигова. Павел Шушко грубо въехал в ногу Артему Шабанову, а главный арбитр после консультации с VAR выписал игроку красную карточку.

Это удаление предопределило дальнейший ход всего матча. Металлист 1925, и так пребывая в статусе фаворита, начал оказывать давление на соперника, а игрокам Чернигова, оставшись вдесятером, ничего не оставалось, кроме как защищаться. Одна из попыток харьковской команды отрыть счет во встрече даже увенчалась успехом, когда Николас Аревало на 27-й минуте сыграл на опережение и переправил мяч в сетку после навеса в штрафную от Владислава Калитвинцева. Однако взятие ворот отменили из-за офсайда у Калитвинцева.

Во втором тайме ничего не изменилось - Металлист 1925 продолжал владеть тотальным преимуществом, а Чернигову приходилось отбиваться. В итоге от пропущенных мячей перволиговую команду спасли перекладина и отличная игра голкипера Максима Татаренко, а харьковчанам так и не удалось хотя бы раз огорчить соперника. Чернигов же основное время игры завершил без единого удара по воротам соперника.

Финалиста Кубка Украины пришлось определять в серии пенальти. В первых пяти попытках соперники допустили по одной ошибке, а решающими стали седьмые удары. Татаренко справился с ударом Кристиана Мба, после чего Алексей Зенченко принес победу своей команде 6:5.

В финале Кубка Украины Чернигов встретится с Динамо. Решающий поединок турнира будет сыгран 20 мая во Львове на Арене Львов.

Статистика матча Металлист 1925 - Чернигов 1/2 финала Кубка Украины

Металлист 1925 - Чернигов 0:0 (пен. 5:6)

Владение мячом: 84% - 16%

Удары: 31 - 0

Удары в створ: 13 - 0

Угловые: 15 - 0

Фолы: 5 - 8

Металлист 1925: Варакута - Салюк (Баптистелла, 80), Павлюк, Шабанов, Крупский - Калитвинцев (Когут, 70), Калюжный, Аревало - Рашица (Ари, 55), Петер (Мба, 70), Забергджа (Антюх, 55).

Чернигов: Татаренко - Галстян (Шаповал, 79), Зенченко, Романченко, Картушов - Шушко, Бибик (Мироненко, 61) - Порохня, Сердюк (Безгубченко, 46), Столярчук (Шалфеев, 20) - Безбородько (Тепляков, 61)

Предупреждение: Мироненко.

Удаление: Шушко, 5.

