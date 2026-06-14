Торнадо чуть не уничтожил базу Англии на ЧМ

Сборная Англии столкнулась с очередным форс-мажором - на этот раз с ухудшением погодных условий.

Команде Томаса Тухеля пришлось соблюдать меры безопасности из-за угрозы возникновения торнадо в районе Канзас-Сити. А именно, игрокам рекомендовали находиться вдали от окон и располагаться на нижних этажах здания.

Футболисты английской сборной остались в отеле, где пережидали непогоду в соответствии с инструкциями служб безопасности, об этом сообщает DPA. Несмотря на то что торнадо обошёл район проживания команды стороной, город всё же пострадал от сильного шторма.

Из-за неблагоприятного прогноза организаторы турнира приняли решение временно закрыть фан-зону чемпионата мира. Напомним, что свой первый матч на ЧМ Англия проведёт против Хорватии 17 июня в 23:00 по киевскому времени.

Ранее сборную Англии ограбили во время перевозки груза из Флориды на базу команды в Канзас-Сити.

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