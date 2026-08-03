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Подрез успешно стартовала на турнире в Варшаве

Украинка в первом круге одолела австралийскую соперницу.
Сегодня, 17:25       Автор: Игорь Мищук
Вероника Подрез / openrouen.fr
Вероника Подрез / openrouen.fr

Украинская теннисистка Вероника Подрез (№134 WTA) успешно преодолела первый раунд турнира WTA 125 в Варшаве, Польша.

На старте соревнований украинка встречалась с австралийкой Еленой Мичич (№269 WTA) и одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 7:6(4).

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Соперницы провели на корте 1 час 36 минут. Подрез за матч трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов.

Это была первая очная встреча теннисисток.

WTA 125, Варшава, Польша
Первый круг

Вероника Подрез (Украина) - Елена Мичич (Австралия) 6:3, 7:6(4)

Во втором круге Подрез сыграет с победительницей пары Виктория Грунчакова (Словакия) - Сюзан Бандекки (Швейцария).

Ранее сообщалось, что Украина определилась с составом сборной на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA

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