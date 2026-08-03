Подрез успешно стартовала на турнире в Варшаве
Украинская теннисистка Вероника Подрез (№134 WTA) успешно преодолела первый раунд турнира WTA 125 в Варшаве, Польша.
На старте соревнований украинка встречалась с австралийкой Еленой Мичич (№269 WTA) и одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 7:6(4).
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Соперницы провели на корте 1 час 36 минут. Подрез за матч трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов.
Это была первая очная встреча теннисисток.
WTA 125, Варшава, Польша
Первый круг
Вероника Подрез (Украина) - Елена Мичич (Австралия) 6:3, 7:6(4)
Во втором круге Подрез сыграет с победительницей пары Виктория Грунчакова (Словакия) - Сюзан Бандекки (Швейцария).
Ранее сообщалось, что Украина определилась с составом сборной на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.
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