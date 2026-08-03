Сборная Нидерландов может пригласить своего бывшего тренера

Сборную Нидерландов может снова возглавить Луи ван Гал, пишет Telegraaf.

74-летний специалист был бы рад вернуться в команду, однако готов поработать и с любой другой сборной.

Сейчас тренер ждет, свяжется ли с ним нидерландская федерация. Он готов приступить к переговорам сразу после ознакомления с их проектом.

Отметим, что ван Гал трижды работал со сборной Нидерландов: с 2000 по 2001 год, с 2012-го по 2014-й и с 2021-го по 2022-й.

Свой последний срок тренер прекратил из-за лечения рака простаты. Однако сейчас ван Гал заявил, что чувствует себя отлично.

Ранее также сообщалось, что Уэльс первым отозвал письмо с поддержкой Инфантино.

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