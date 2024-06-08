Ван Гал призвал Манчестер Юнайтед не увольнять тен Хага

Бывший тренер Манчестер Юнайтед Луи ван Гал высказался о работе нынешнего наставника команды Эрика тен Хага.

"Конечно нет. И мне тоже нужно было больше времени в МЮ. Я тоже выиграл Кубок Англии, до меня это никому не удавалось на протяжении 20 лет. Теперь Кубок Англии выиграл Эрик, а в первом сезоне команда квалифицировалась в Лигу чемпионов, так что я не считаю, что его нужно увольнять".

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"Ему нужно больше времени, хотя и я тоже могу дать более критическую оценку. Он поработал не фантастически, есть за что покритиковать. Но он также показал, что он хороший тренер", – заявил нидерландец в интервью Sky Sports.

Напомним, по итогам минувшего сезона Манчестер Юнайтед стал восьмым в АПЛ, а также стал обладателем Кубка Англии.

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