iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ван Гал призвал Манчестер Юнайтед не увольнять тен Хага

Нидерландский специалист встал на защиту своего коллеги.
Сегодня, 19:52
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Бывший тренер Манчестер Юнайтед Луи ван Гал высказался о работе нынешнего наставника команды Эрика тен Хага.

"Конечно нет. И мне тоже нужно было больше времени в МЮ. Я тоже выиграл Кубок Англии, до меня это никому не удавалось на протяжении 20 лет. Теперь Кубок Англии выиграл Эрик, а в первом сезоне команда квалифицировалась в Лигу чемпионов, так что я не считаю, что его нужно увольнять".

Читай также: Один из претендентов на замену Тен Хагу решил остаться в своем клубе

"Ему нужно больше времени, хотя и я тоже могу дать более критическую оценку. Он поработал не фантастически, есть за что покритиковать. Но он также показал, что он хороший тренер", – заявил нидерландец в интервью Sky Sports.

Напомним, по итогам минувшего сезона Манчестер Юнайтед стал восьмым в АПЛ, а также стал обладателем Кубка Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Луи Ван Гал Эрик тен Хаг

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед снова вернулся к варианту с Саутгейтом Манчестер Юнайтед снова вернулся к варианту с Саутгейтом
Манчестер Юнайтед решил продлить контракты со своими ветеранами Манчестер Юнайтед решил продлить контракты со своими ветеранами
Капитан Манчестер Юнайтед не интересен Баварии Капитан Манчестер Юнайтед не интересен Баварии
Манчестер Юнайтед обсудит с Санчо его судьбу в клубе перед предсезонкой Манчестер Юнайтед обсудит с Санчо его судьбу в клубе перед предсезонкой
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Поляки обыграли "желто-синих"
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:56
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Европа21:49
Атлетико хочет усилить линию обороны футболистом сборной Испании
Европа21:33
Сын Анчелотти останется в Реале еще минимум на год
Европа21:21
Реал не намерен летом отпускать еще одного игрока центра поля
Европа20:59
"Я соскучился по титулам": Моуринью объяснил, почему выбрал Турцию
Европа20:51
Футболист сборной Украины попал в сферу интересов Наполи
Формула 120:46
Гран-при Канады: Хэмилтон оказался быстрее Ферстаппена, а Расселл закрыл первую тройку на последней практике
Киберспорт20:35
NaVi начнут квалификацию к The International матчем против белоруской команды
Европа20:25
Олимпийская сборная Украины обыграла Панаму в рамках международного турнира
Европа20:12
Президент Атлетико опроверг новости об интересе к форварду Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK