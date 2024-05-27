Один из претендентов на замену Тен Хагу решил остаться в своем клубе
Киран МакКенна подпишет новый контракт с Ипсвичем.
У Манчестер Юнайтед, похоже, будет минус одна опция на замену Эрику тен Гагу.
Как сообщает издание The Athletic, Киран МакКенна решил связать свое будущее с Ипсвичем, который вывел сперва во второй дивизион Англии, а затем и в элиту. 38-летний специалист подпишет новый контракт.
Отметим, что кроме МЮ рулевым "трактористов" интересовались Челси, который близок к назначению экс-ассистента Пепа Гвардиолы Енцо Марески и Брайтон, который пока не определился с кандидатурой нового тренера.
Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед решит судьбу тен Гага в ближайшее время.
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