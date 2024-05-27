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Один из претендентов на замену Тен Хагу решил остаться в своем клубе

Киран МакКенна подпишет новый контракт с Ипсвичем.
Вчера, 19:01
Киран МакКенна / Getty Images
Киран МакКенна / Getty Images

У Манчестер Юнайтед, похоже, будет минус одна опция на замену Эрику тен Гагу.

Как сообщает издание The Athletic, Киран МакКенна решил связать свое будущее с Ипсвичем, который вывел сперва во второй дивизион Англии, а затем и в элиту. 38-летний специалист подпишет новый контракт.

Отметим, что кроме МЮ рулевым "трактористов" интересовались Челси, который близок к назначению экс-ассистента Пепа Гвардиолы Енцо Марески и Брайтон, который пока не определился с кандидатурой нового тренера.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед решит судьбу тен Гага в ближайшее время.

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