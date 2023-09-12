Ван Гал высказался о возможной работе в стане сборной Германии
Нидерландец критически отнесся к слухам из СМИ.
Экс-тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался о возможном назначения на пост тренера национальной команды Германии.
"Для меня честь быть одним из кандидатов. Но ни один иностранец никогда не возглавлял Бундестим", – сказал ван Гал в интервью Sky Sport.
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Напомним, после поражения сборной Германии от Японии был уволен главный тренер Бундестим Ханс-Дитер Флик.
Руди Феллер временно возглавит команду, пока не найдется новый наставник.
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