iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ван Гал высказался о возможной работе в стане сборной Германии

Нидерландец критически отнесся к слухам из СМИ.
Сегодня, 19:23
Луи ван Гал / Getty Images
Луи ван Гал / Getty Images

Экс-тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался о возможном назначения на пост тренера национальной команды Германии. 

"Для меня честь быть одним из кандидатов. Но ни один иностранец никогда не возглавлял Бундестим", – сказал ван Гал в интервью Sky Sport.

Читай также: Нагельсманн - главный кандидат на должность главного тренера сборной Германии

Напомним, после поражения сборной Германии от Японии был уволен главный тренер Бундестим Ханс-Дитер Флик.

Руди Феллер временно возглавит команду, пока не найдется новый наставник.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Луи Ван Гал

Статьи по теме

Гюндоган - об увольнении Флика: У меня есть чувство, что я подвел его Гюндоган - об увольнении Флика: У меня есть чувство, что я подвел его
Нагельсманн - главный кандидат на должность главного тренера сборной Германии Нагельсманн - главный кандидат на должность главного тренера сборной Германии
Гюндоган: Мы сейчас не на одном уровне с Японией Гюндоган: Мы сейчас не на одном уровне с Японией
Шредер - MVP чемпионата мира-2023 Шредер - MVP чемпионата мира-2023
Помочь журналистам

Видео

Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Евро-202421:42
Италия - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
Европа21:26
Украина U-21 стартовала с победы над Северной Ирландией U-21 в отборе ЧЕ-2025
Бокс21:21
Бокс: расписание боев
ММА21:11
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа20:52
Бавария установила статую Герда Мюллера
Евро-202420:50
Мудрик ушел в запас, Ярмоленко выйдет в старте: составы сборных на матч Италия - Украина
Теннис20:37
Кубок Дэвиса-2023: Франция, Сербия и Чили одержали дебютные победы
Теннис20:31
Бывшая первая ракетка мира получила длительную дисквалификацию за допинг
Украина20:30
Трансферы УПЛ: Александрия усилилась бразильским полузащитником
Европа20:20
Манчестер Юнайтед отказался от подписания экс-вингера ПСВ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK