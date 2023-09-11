Нагельсманн - главный кандидат на должность главного тренера сборной Германии

Еще один экс-тренер Баварии может пойти работать на национальную команду.

После разгромного поражения от Японии (1:4) в товарищеском матче Федерация футбола Германии приняла решение уволить Ханси Флика с поста главного тренера национальной сборной.

Это также последовало после ряда неудачных игр: на счету немецкой сборной всего одна победа и одна ничья в шести последних матчах.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, Федерация выделила для себя Юлиана Нагельсманна в качестве главного претендента на пост тренера.

Примечательно, что Нагельсманн до сих пор связан контрактом с мюнхенской Баварией, но отмечается, что он будет рад, если клуб перестанет платить ему зарплату, тем самым освободив его.

Но для этого требуется, чтобы Федерация и Бавария договорились между собой, а потому сторонам предстоит провести переговоры.

Напомним, что в скором времени Дженнаро Гаттузо может заменить Лорана Блана на посту главного тренера Лиона.

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