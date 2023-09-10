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Легенда Милана претендует на пост главного тренера Лиона

Дженнаро Гаттузо готов подхватить "ткачей", которые ужасно начали сезон-2023/24.
Сегодня, 22:47
Дженнаро Гаттузо / Getty Images
Дженнаро Гаттузо / Getty Images

История Лорана Блана на посту главного тренера Лиона близится к своему завершению.

Ожидается, что в ближайшее время руководство французского клуба отправит 57-летнего наставника в отставку из-за провальных результатов на старте сезона.

Как сообщает Альфредо Педулла, одним из кандидатов на место Блана считается Дженнаро Гаттузо, который на данный момент находится в творческом отпуске.

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Последним местом работы итальянского специалиста была испанская Валенсия, откуда он был уволен в январе 2023 года.

Напомним, что после четырех стартовых туров французской Лиги 1 Лион занимает последнее место, заработав всего одно очко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион Лоран Блан Дженнаро Гаттузо

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