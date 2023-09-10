Легенда Милана претендует на пост главного тренера Лиона
История Лорана Блана на посту главного тренера Лиона близится к своему завершению.
Ожидается, что в ближайшее время руководство французского клуба отправит 57-летнего наставника в отставку из-за провальных результатов на старте сезона.
Как сообщает Альфредо Педулла, одним из кандидатов на место Блана считается Дженнаро Гаттузо, который на данный момент находится в творческом отпуске.
Читай также: "Ты дерьмо": Фанаты Лиона освистали экс-игрока клуба в матче с ПСЖ
Последним местом работы итальянского специалиста была испанская Валенсия, откуда он был уволен в январе 2023 года.
Напомним, что после четырех стартовых туров французской Лиги 1 Лион занимает последнее место, заработав всего одно очко.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!