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Футбол

"Ты дерьмо": Фанаты Лиона освистали экс-игрока клуба в матче с ПСЖ

Болельщики "тепло" встретили воспитанника любимой команды.
Сегодня, 13:51
Брэдли Барколя / Getty Images
Брэдли Барколя / Getty Images

В воскресенье, 3 сентября, в рамках четвертого тура Лиги 1 Лион уступил на своем поле ПСЖ (1:4).

На 75-й минуте на поле появился нападающий парижан Брэдли Барколя, который попал в немилость местный фанатов.

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Болельщики вывесили баннер: "Бросил родной клуб во время шторма, ты дерьмо!"

Напомним, Барколя перебрался в ПСЖ этим летом из Лиона за 45 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион ПСЖ

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