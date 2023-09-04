"Ты дерьмо": Фанаты Лиона освистали экс-игрока клуба в матче с ПСЖ

В воскресенье, 3 сентября, в рамках четвертого тура Лиги 1 Лион уступил на своем поле ПСЖ (1:4).

На 75-й минуте на поле появился нападающий парижан Брэдли Барколя, который попал в немилость местный фанатов.

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Напомним, Барколя перебрался в ПСЖ этим летом из Лиона за 45 млн евро.

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