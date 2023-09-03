Новичок ПСЖ назвал свою любимую легенду клуба

В ПСЖ из франкфуртского Айнтрахта перешел форвард сборной Франции Рандал Коло Муани.

Пресс-служба парижан провела с 24-летним футболистом небольшой интерактив, спросив Рандала о его любимой легенде ПСЖ. Коло Муани сделал неожиданный выбор.

"Мамаду Сако", - ответил нападающий.

Отметим, что Сако выступает на позиции центрбэка, сейчас он играет за Монпелье, а в ПСЖ играл с 2007 по 2013, перейдя затем в Ливерпуль.

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