Новичок ПСЖ назвал свою любимую легенду клуба
Выбор Рандала Коло Муани, мягко говоря, удивителен.
В ПСЖ из франкфуртского Айнтрахта перешел форвард сборной Франции Рандал Коло Муани.
Пресс-служба парижан провела с 24-летним футболистом небольшой интерактив, спросив Рандала о его любимой легенде ПСЖ. Коло Муани сделал неожиданный выбор.
"Мамаду Сако", - ответил нападающий.
Отметим, что Сако выступает на позиции центрбэка, сейчас он играет за Монпелье, а в ПСЖ играл с 2007 по 2013, перейдя затем в Ливерпуль.
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