iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Это больно": Клопп отреагировал на сенсационное домашнее поражение от Греции

Тренер сборной Германии высказался о провальном старте в Лиге наций.
Сегодня, 11:37       Автор: Игорь Мищук
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп прокомментировал поражение от Греции во втором туре Лиги наций.

Накануне немецкая команда на своем поле неожиданно проиграла сопернику со счетом 0:1.

Читай также: Германия Клоппа сенсационно уступила Греции

"Такой уж футбол. Ничью в этом матче я мог бы спокойно принять, но поражение - это больно. Не думаю, что мы его заслуживали, но так сложилось, и имеем то, что имеем. У сборной Греции был план на игру. Нам нужно действовать увереннее, верить в то, что мы делаем. И тогда все наладится.

Мы изменим состав, изменим команду. Хорошо то, что соперник не обязательно знает, как мы будем играть. Впрочем, мы сами пока не знаем, как будем играть, ведь нам нужно снова собрать этот коллектив. Мы можем многое почерпнуть из этого матча и мы это сделаем, мы будем над этим работать", - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первых двух турах Лиги наций сборная Германии под руководством Клоппа взяла только один балл, сыграв вничью с Нидерландами и уступив Греции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Юрген Клопп сборная Греции

Статьи по теме

Нападающий Арсенала покинул расположение сборной Германии из-за травмы Нападающий Арсенала покинул расположение сборной Германии из-за травмы
Нойер рассказал о том, почему Клопп выведет Германию в топ Нойер рассказал о том, почему Клопп выведет Германию в топ
Адетокумбо не сыграет против сборных Украины и Испании Адетокумбо не сыграет против сборных Украины и Испании
Юрген Клопп - новый главный тренер сборной Германии Юрген Клопп - новый главный тренер сборной Германии

Видео

Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций
Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся с Грузией во втором туре Лиги наций
просмотров
Футбол сегодня: Украина сыграет с Грузией в Лиге наций, матчи Бельгия - Франция, Турция - Италия
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
NaVi проиграли в гранд-финале PGL Wallachia Season 9
просмотров

Последние новости

Другие страны14:48
Старожил Лацио продолжит карьеру в ОАЭ
Бокс14:09
"Один из них уже был уничтожен": Экс-чемпион назвал фаворита боя Фьюри - Джошуа
Лига наций13:37
Тренер сборной Португалии объяснил, почему Роналду провел весь матч с Норвегией в запасе
Лига наций12:50
Грузия - Украина: команды определились, в каких формах выйдут на матч Лиги наций
Украина12:20
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся с Грузией во втором туре Лиги наций
Бокс11:59
"Я чемпион, но он легенда": Мбилли оценил свои шансы в бою с Альваресом
Лига наций11:37
"Это больно": Клопп отреагировал на сенсационное домашнее поражение от Греции
Бокс11:00
Бокс: расписание боев
Бокс10:54
Райан Гарсия бросил вызов Теофимо и получил ответ
Теннис10:23
Ястремская напрямую вышла в основную сетку турнира в Пекине
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK