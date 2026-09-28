"Это больно": Клопп отреагировал на сенсационное домашнее поражение от Греции

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп прокомментировал поражение от Греции во втором туре Лиги наций.

Накануне немецкая команда на своем поле неожиданно проиграла сопернику со счетом 0:1.

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"Такой уж футбол. Ничью в этом матче я мог бы спокойно принять, но поражение - это больно. Не думаю, что мы его заслуживали, но так сложилось, и имеем то, что имеем. У сборной Греции был план на игру. Нам нужно действовать увереннее, верить в то, что мы делаем. И тогда все наладится.

Мы изменим состав, изменим команду. Хорошо то, что соперник не обязательно знает, как мы будем играть. Впрочем, мы сами пока не знаем, как будем играть, ведь нам нужно снова собрать этот коллектив. Мы можем многое почерпнуть из этого матча и мы это сделаем, мы будем над этим работать", - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первых двух турах Лиги наций сборная Германии под руководством Клоппа взяла только один балл, сыграв вничью с Нидерландами и уступив Греции.

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