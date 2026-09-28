Без Миколенко и Судакова: Украина огласила заявку на матч с Грузией
В понедельник, 28 сентября, сборная Украины проведет в гостях матч второго тура Лиги наций-2026/27 против Грузии.
В день игры главный тренер украинской национальной команды Андреа Мальдера определился со списком из 23 исполнителей, которые смогут принять участие в поединке.
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Как сообщает пресс-служба УАФ, в заявку не попали Виталий Миколенко, Илья Крупский, Александр Драмбаев, Иван Варфоломеев, Георгий Судаков и Игорь Краснопир. Александр Назаренко пропустит матч из-за красной карточки в предыдущем поединке с Венгрией (1:0).
Заявка сборной Украины:
- Вратари: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык.
- Защитники: Богдан Михайличенко, Тарас Михавко, Эдуард Сарапий, Валерий Бондар, Илья Забарный, Николай Матвиенко.
- Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Максим Хлань, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Олег Очеретько, Егор Назарина, Владислав Велетень
- Нападающие: Владислав Ванат, Даниил Сикан, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Матвей Пономаренко, Роман Яремчук.
Матч Лиги наций Грузия - Украина состоится в Тбилиси и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Напомним, что сборная Грузии сменила главного тренера перед матчем с Украиной.
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