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Футбол

Без Миколенко и Судакова: Украина огласила заявку на матч с Грузией

Андреа Мальдера выбрал 23 игроков на предстоящий поединок Лиги наций.
Сегодня, 09:40       Автор: Игорь Мищук
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В понедельник, 28 сентября, сборная Украины проведет в гостях матч второго тура Лиги наций-2026/27 против Грузии.

В день игры главный тренер украинской национальной команды Андреа Мальдера определился со списком из 23 исполнителей, которые смогут принять участие в поединке.

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Как сообщает пресс-служба УАФ, в заявку не попали Виталий Миколенко, Илья Крупский, Александр Драмбаев, Иван Варфоломеев, Георгий Судаков и Игорь Краснопир. Александр Назаренко пропустит матч из-за красной карточки в предыдущем поединке с Венгрией (1:0).

Заявка сборной Украины:

  • Вратари: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык.
  • Защитники: Богдан Михайличенко, Тарас Михавко, Эдуард Сарапий, Валерий Бондар, Илья Забарный, Николай Матвиенко.
  • Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Максим Хлань, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Олег Очеретько, Егор Назарина, Владислав Велетень
  • Нападающие: Владислав Ванат, Даниил Сикан, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Матвей Пономаренко, Роман Яремчук.

Источник: УАФ

Матч Лиги наций Грузия - Украина состоится в Тбилиси и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что сборная Грузии сменила главного тренера перед матчем с Украиной.

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