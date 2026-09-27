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Футбол

Германия Клоппа сенсационно уступила Греции

Единственный удар в створ принес очки.
Вчера, 23:53       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Греции / Getty Images
Сборная Греции / Getty Images

В воскресенье, 27 сентября, Германия принимала дома Грецию во втором туре Лиги наций.

В первом тайме немцы владели тотальным преимуществом на поле, но ничего не могли придумать с мячом. Единственные опасные моменты создал Адейеми, но голами они не завершились.

Второй тайм также долгое время был довольно скупым на моменты. И вдруг греки начали находить свои шансы, сначала Йоаннидис чуть-чуть не попал в ворота, а затем Курбелис все же открыл счет в матче благодаря рикошету.

Концовку матча команды провели довольно активно, но голов не забивали. Гол Куреблиса так и остался единственным ударом в створ в исполнении сборной Греции.

Статистика матча Германия - Греция 2-го тура Лиги наций

Германия - Греция 0:1
Голы: Курбелис, 74

Ожидаемые голы (xG): 1.34 - 0.77
Владение мячом: 76% - 24%
Удары: 16 - 8
Удары в створ: 5 - 1
Угловые: 8 - 2

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