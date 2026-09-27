Окон: Я - один из лучших пилотов Формулы-1

Пилот Хаас Эстебан Окон очень высоко оценил себя после финиши в Баку.

Напомним, что в Азербайджане француз финишировал на восьмой строчке.

Также напомним, что Окон на текущий момент является пилотом, который почти точно потеряет место в текущей команде на следующий сезон.

Потому француз, вероятно, решил устроить себе небольшую пиар-акцию, заявив, что один из лучших гонщиков чемпионата.

Я боролся со многими пилотами и выступал с ними на одном уровне. Я одерживал победы во всех чемпионатах, в которых принимал участие. Я побеждал в Формуле-Рено, в картинге, в европейской Формуле-3 и GP3. Я полсезона провел в ДТМ и финишировал в топ-10. У меня есть победа в Формуле-1. Я способен выигрывать. Я один из лучших пилотов – и я не боюсь об этом говорить

Напоминаем, можно увидеть, как Расселл в Баку опередил Ферстаппена на 0,196 секунды.

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