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Автоспорт

Невероятный финиш в Баку: Расселл опередил Ферстаппена на 0,196 секунды

Гран-при Азербайджана подарил один из самых напряженных финишей в Формуле-1 за последние 24 года.
Сегодня, 17:34       Автор: Сергей Носенко
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Джордж Расселл на Mercedes сумел удержать Макса Ферстаппена позади себя на последних метрах дистанции.

Британец пересек финишную черту всего на 0,196 секунды раньше пилота Red Bull.

Это самый близкий финиш в Формуле-1 с Гран-при США 2002 года.

Видео эпичной развязки — ниже.

Напомним, ранее Джордж Расселлне стал списывать со счетов своего напарника Кими Антонелли.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: расселл Формула - 1

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