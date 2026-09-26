Расселл выиграл Гран-при Азербайджана и сократил отставание от Антонелли

Пилот Mercedes Джордж Расселл одержал победу на Гран-при Азербайджана в Баку.

Британец стартовал с поул-позиции и удержал первое место, несмотря на два рестарта после появления машины безопасности.

Вторым финишировал Макс Ферстаппен из Red Bull, уступивший Расселлу всего 0,196 секунды. Третье место занял вернувшийся после травмы Исак Хаджар.

Лидер чемпионата и напарник Расселла по Mercedes Кими Антонелли стартовал лишь 16-м после аварии в квалификации, но сумел подняться на пятое место. Четвертым стал Шарль Леклер, шестым — Льюис Хэмилтон.

Для Расселла это третья победа в сезоне и восьмая в карьере. После 15 этапов Антонелли сохраняет лидерство в чемпионате, но теперь опережает Расселла на 66 очков — британец сократил отставание на 15 баллов.

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