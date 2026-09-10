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Антонелли решил не думать о чемпионстве

Пилот Mercedes признался, что хочет сосредоточиться исключительно на выступлениях за рулем
Вчера, 22:44       Автор: Сергей Носенко
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Гонщик Mercedes Андреа Кими Антонелли признался, что пока не хочет думать о борьбе за чемпионский титул Формулы-1. 20-летний итальянец после сенсационной победы на домашнем Гран-при Италии в Монце увеличил преимущество над напарником Джорджем Расселлом до 66 очков.

Антонелли выиграл гонку, стартовав лишь 19-м после штрафов за замену компонентов двигателя. По словам пилота, этот триумф стал лучшим днем в его жизни — по крайней мере, пока.

“Я не хочу ехать, думая о чемпионате. В Монце это было доказано. Я не думал о чемпионате и не переживал из-за него. Я просто ехал, чтобы победить и показать максимум”, — заявил Антонелли Рейтерс.

Итальянец отметил, что не хочет позволять борьбе за титул влиять на его решения во время гоночного уик-энда.

“Конечно, в будущем могут быть ситуации, когда перед принятием определенного решения я буду думать о чемпионате. Но я хочу любой ценой избежать того, чтобы выходить на трассу на свободных заездах, квалификации или даже гонке с мыслями о чемпионате”, — добавил гонщик.

Напомним, Ферстаппен призвал Формулу-1 вернуться к V8.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Формула - 1 Андреа Кими Антонелли

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