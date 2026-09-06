Гран-при Италии остановлен красными флагами

Гонка на Гран-при Италии в Монце была прервана красными флагами уже на втором круге после тяжелой аварии Шарля Леклера. Гонщик Ferrari потерял управление на выходе из последнего поворота, не удержал машину на скользком покрытии и на высокой скорости врезался в отбойник. Это привело к серьезным повреждениям болида и защитных барьеров трассы.

Инцидент произошел в борьбе за четвертую позицию с пилотом McLaren Оскаром Пиастри: на исходе второго круга Феррари сорвалась в занос и потеряла заднюю ось на скоростном правом повороте. Пытаясь скорректировать снос, Леклер направил машину в противоположную сторону, проехал через гравийную ловушку и на высокой скорости врезался в барьер.

LA CATASTROPHE POUR FERRARI, CHARLES LECLERC DANS LE MUR À LA PARABOLICA ! 🤯🤯🤯



Après avoir emmené son coéquipier dans les graviers, la course se termine pour le monégasque.



Le pilote est OK.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/9KpLnkXuTa — Le Sprint (@LeSprintEdition) September 6, 2026

Монегаск самостоятельно покинул автомобиль. Он смог выйти из машины без посторонней помощи, после чего присел на землю за отбойником. Когда к месту аварии подоспели врачи, они проводили его до медицинского автомобиля, куда 28-летний гонщик также дошел своим ходом. По предварительным данным, серьезных травм пилот не получил.

Напомним, Фернандо Алонсо и Лиам Лоусон нарушили правило закрытого парка.

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