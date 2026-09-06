iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Гран-при Италии остановлен красными флагами

Леклер разбил Ferrari, но смог выбраться самостоятельно.
Сегодня, 16:25       Автор: Сергей Носенко
Formula One Grand Prix / Getty Images
Formula One Grand Prix / Getty Images

Гонка на Гран-при Италии в Монце была прервана красными флагами уже на втором круге после тяжелой аварии Шарля Леклера. Гонщик Ferrari потерял управление на выходе из последнего поворота, не удержал машину на скользком покрытии и на высокой скорости врезался в отбойник. Это привело к серьезным повреждениям болида и защитных барьеров трассы.

Инцидент произошел в борьбе за четвертую позицию с пилотом McLaren Оскаром Пиастри: на исходе второго круга Феррари сорвалась в занос и потеряла заднюю ось на скоростном правом повороте. Пытаясь скорректировать снос, Леклер направил машину в противоположную сторону, проехал через гравийную ловушку и на высокой скорости врезался в барьер.

Монегаск самостоятельно покинул автомобиль. Он смог выйти из машины без посторонней помощи, после чего присел на землю за отбойником. Когда к месту аварии подоспели врачи, они проводили его до медицинского автомобиля, куда 28-летний гонщик также дошел своим ходом. По предварительным данным, серьезных травм пилот не получил.

Напомним, Фернандо Алонсо и Лиам Лоусон нарушили правило закрытого парка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: автоспорт феррари Формула - 1

Статьи по теме

Антонелли проехал от 19-го места до победы Антонелли проехал от 19-го места до победы
Феррари готовит болид-сюрприз для Гран-при Италии Феррари готовит болид-сюрприз для Гран-при Италии
Норрис намерен провести всю карьеру в Макларен Норрис намерен провести всю карьеру в Макларен
Верес и Заря разошлись миром в юбилейном для ровенчан матче Верес и Заря разошлись миром в юбилейном для ровенчан матче

Видео

Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем
Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - ЛНЗ, Арсенал - Челси, Ювентус - Милан и другие
просмотров
Свитолина пробилась в третий круг US Open
просмотров
УПЛ: Шахтер обыграл Карпаты, Динамо потеряло очки с ЛНЗ
просмотров
Костюк выбила "нейтралку" в третьем круге US Open-2026
просмотров

Последние новости

Автоспорт18:34
Антонелли проехал от 19-го места до победы
Футбол18:05
Верес и Заря разошлись миром в юбилейном для ровенчан матче
Футбол17:22
Итодо: Хочу побороться за звание лучшего бомбардира УПЛ
Теннис17:01
Кравченко завоевал первый трофей ATP Challenger в карьере
Автоспорт16:25
Гран-при Италии остановлен красными флагами
Украина15:50
УПЛ: Шахтер обыграл Карпаты, Динамо потеряло очки с ЛНЗ
Украина15:15
Динамо с отмененным голом не смогло обыграть ЛНЗ
Лига Чемпионов14:30
Интер лишился лидера накануне матча с Реалом
Формула 113:45
Два пилота стартуют с пит-лейн на Гран-при Италии
Европа12:55
Де Йонг отказался от операции ради возвращения в состав
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK