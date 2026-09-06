Интер лишился лидера накануне матча с Реалом

Защитник Интера Федерико Димарко может пропустить матч против Реала, пишет Джанлука Ди Марцио.

28-летний итальянец получил повреждение в матче третьего тура, покинув поле до финального свистка.

Несмотря на то, что у него диагностировали легкое растяжение, клуб не хочет рисковать здоровьем одного из своих лидеров.

Напомним, что Интер встретится с Реалом уже во вторник. Потому вряд ли Димарко попадет в стартовый состав, но все же может отправиться с командой в Испанию.

Ранее также сообщалось, что хавбек Барселоны приближается к возвращению на поле.

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