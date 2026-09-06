Каррик: Чувствую, что мы можем конкурировать
Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик прокомментировал старт сезона.
Напомним, что манкунианцы стартовали очень неровно, а сегодня сыграют против Эвертона.
Тем не менее Каррик настроен оптимистично, хотя специалист и признал, что некоторые клубы все еще слишком опережают МЮ.
Я точно чувствую, что мы можем конкурировать. Думаю, задача состоит в том, чтобы найти правильную динамику, правильный баланс, собрать подходящую команду, чтобы лучшие игроки подстегивали остальных.
Понимаю, что в конечном итоге деньги могут иметь большое значение. Это не всегда должно быть определяющим фактором, но может быть таковым. Что есть, то есть. Думаю, мы знаем, что у нас есть и чего можем достичь. Деньги — это одно. А вот как вы их используете и извлекаете из них максимальную выгоду — это совсем другое.
Очевидно, что есть команды, что продвинулись немного дальше нас. Я здесь около восьми месяцев, и некоторые игроки пришли чуть раньше. Но именно от нас зависит, как будем работать и выжмем максимум из команды. У нас превосходные игроки, и они уже доказали, что могут давать результат, хорошо играть и побеждать в самых разных матчах и условиях
Ранее также в Тоттенхэме оценили дебют Михаила Мудрика.
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