Каррик: Чувствую, что мы можем конкурировать

Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик прокомментировал старт сезона.

Напомним, что манкунианцы стартовали очень неровно, а сегодня сыграют против Эвертона.

Тем не менее Каррик настроен оптимистично, хотя специалист и признал, что некоторые клубы все еще слишком опережают МЮ.

Понимаю, что в конечном итоге деньги могут иметь большое значение. Это не всегда должно быть определяющим фактором, но может быть таковым. Что есть, то есть. Думаю, мы знаем, что у нас есть и чего можем достичь. Деньги — это одно. А вот как вы их используете и извлекаете из них максимальную выгоду — это совсем другое.

Очевидно, что есть команды, что продвинулись немного дальше нас. Я здесь около восьми месяцев, и некоторые игроки пришли чуть раньше. Но именно от нас зависит, как будем работать и выжмем максимум из команды. У нас превосходные игроки, и они уже доказали, что могут давать результат, хорошо играть и побеждать в самых разных матчах и ​​условиях