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Каррик: Чувствую, что мы можем конкурировать

Манкунианцы намерены выжать максимум.
Сегодня, 11:51       Автор: Андрей Безуглый
Майкл Каррик / Getty Images
Майкл Каррик / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик прокомментировал старт сезона.

Напомним, что манкунианцы стартовали очень неровно, а сегодня сыграют против Эвертона.

Тем не менее Каррик настроен оптимистично, хотя специалист и признал, что некоторые клубы все еще слишком опережают МЮ.

Я точно чувствую, что мы можем конкурировать. Думаю, задача состоит в том, чтобы найти правильную динамику, правильный баланс, собрать подходящую команду, чтобы лучшие игроки подстегивали остальных.

Понимаю, что в конечном итоге деньги могут иметь большое значение. Это не всегда должно быть определяющим фактором, но может быть таковым. Что есть, то есть. Думаю, мы знаем, что у нас есть и чего можем достичь. Деньги — это одно. А вот как вы их используете и извлекаете из них максимальную выгоду — это совсем другое.

Очевидно, что есть команды, что продвинулись немного дальше нас. Я здесь около восьми месяцев, и некоторые игроки пришли чуть раньше. Но именно от нас зависит, как будем работать и выжмем максимум из команды. У нас превосходные игроки, и они уже доказали, что могут давать результат, хорошо играть и побеждать в самых разных матчах и ​​условиях

Ранее также в Тоттенхэме оценили дебют Михаила Мудрика.

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