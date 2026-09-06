Стародубцева вылетела с US Open

Украинка не справилась со второй ракеткой мира.

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева покинула US Open.

Украинка установила личный рекорд, пробившись в третий круг американского Грэндслема. Ее соперницей стала вторая ракетка мира Елена Рыбакина.

В первом сете Стародубцева дала бой именитой сопернице, заставив ту отыгрываться, а затем и забирать сет на тайбрейке.

Однако во втором сете Рыбакину уже на классе переиграла украинку, выбив ту из турнира.

US Open-2026. Третий круг

Юлия Стародубцева — Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — 0:2 (6:7 (6), 3:6)

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