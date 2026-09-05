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Футбол

Интер - Наполи 3:2: обзор матча и результат игры 05.09.2026

"Нерадзурри" сумели отыграть два мяча и вырвать волевую победу.
Сегодня, 21:11       Автор: Игорь Мищук
Интер обыграл Наполи / Getty Images
Интер обыграл Наполи / Getty Images

В субботу, 5 сентября, миланский Интер принимал на своем поле Наполи в рамках третьего тура итальянской Серии А.

Действующему чемпиону Италии пришлось в этот поединке отыгрываться, уступая в два мяча, однако в итоге ему удалось совершить камбек и одержать победу со счетом 3:2.

После трех сыгранных матчей Интер идет без потерь и с девятью очками возглавляет турнирную таблицу Серии А. Наполи набрал три балла и занимает 13-ю позицию.

Статистика матча Интер - Наполи 3-го тура чемпионата Италии

Интер - Наполи 3:2

Голы: Л. Мартинес, 56, 90+1, Тюрам, 82 - Политано, 50, Хойлунд, 53

Ожидаемые голы (xG): 3.19 - 2.25
Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 29 - 16
Удары в створ: 8 - 7
Угловые: 10 - 5
Фолы: 7 - 7

Интер: Х. Мартинес - Биссек, Аканджи, Бастони (Бонни, 79) - Диуф, Барелла, Зелински (Чалханоглу, 72), Сучич (Джонс, 46), Димарко (Аугусто, 62) - Л. Мартинес, Эспозито (Тюрам, 46).

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Марин, Спинаццола - Замбо-Ангисса, Лоботка (Гилмор, 80), Вергара (Де Брюйне, 62) - Политано (Нерес, 62), Хойлунд (Лукка, 72), Алиссон (Бадьяшиль, 80).

Предупреждения: Л. Мартинес - Вергара, Марин.

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