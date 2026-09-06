Квалификация Гран-при Италии-2026 установила новый рекорд

Квалификация к Гран-при Италии-2026 стала настоящим сюрпризом для всех.

Во-первых, напомним, что поул неожиданно взял пилот Альпин Пьер Гасли, для которого он стал первым в карьере.

Однако так же на суботней квалификации был установлен новый рекорд плотности. Всех десятерых пилотов, прошедшие в третий сегмент, разделили 0.500 секунды.

Предыдущий рекорд был установлен в Интерлагосе в прошлом сезоне. Тогда пилоты финишировали в пределах 0.528 секунды.

Напомним, что расписание и результаты Гран-при Италии доступно на нашем сайте.

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