Динамо — ЛНЗ: анонс матча чемпионата Украины

В воскресенье, 6 сентября, киевское Динамо в домашнем матче примет черкасский ЛНЗ.

Обе команды начали сезон, не оправдывая ожиданий собственных болельщиков. Сейчас в турнирной таблице выше находятся киевляне, однако по итогам матча это может измениться, ведь ЛНЗ находится на расстоянии одной победы.

Динамо — ЛНЗ

6 сентября | 13:00 | Стадион им. Валерия Лобановского, Киев

Динамовцы на старте сезона разочаровывают собственных болельщиков. Если вылет из еврокубков еще можно было как-то простить своим любимцам, то ужасный перформанс против Буковины для фанатов, вероятно, переполнил чашу терпения.

Но не переполнил для руководства клуба, поэтому в следующем туре команду в качестве главного тренера продолжит выводить Игорь Костюк.

Впрочем, Костюка вряд ли спасет внезапное заметное улучшение качества игры, но долю напряжения с футболистов победа снимет, поэтому завоевание трех очков в этом матче является необходимостью для столичного гранда.

Похожая ситуация и в ЛНЗ: черкасщане также разочаровывают на старте сезона, а также не прошли квалификацию еврокубков, хотя этого от них никто и не ожидал, вероятно, учитывая статус соперника. Да и давление на Виталия Пономарева и его команду пока не такое сильное, как на их визави в предстоящем поединке.

Интересный факт:

В целом Динамо имеет положительный баланс в истории встреч с ЛНЗ — 3 победы, 2 ничьи, 1 поражение, однако то самое поражение со счетом 1:0 в пользу черкасщан, а также одна из ничьих состоялись в прошлом сезоне.

Ориентировочные составы:

После матча с Буковиной в составе киевского Динамо стоит ожидать как минимум одного изменения.

Возможно, также появятся новые вингеры «бело-синих» — Кеассе Ба и Густаво Прадо, однако их физическое состояние и готовность делать разницу с первых дней остаются открытым вопросом, поэтому, если мы их и увидим, то, вероятнее всего, по ходу встречи.

Что же касается ЛНЗ, то их состав довольно сложно предсказать, ведь на старте сезона Пономарев экспериментирует со стартовой 11-кой, ищет разные сочетания, чтобы остановиться на том, что будет оптимальным при имеющемся наборе футболистов. Тем не менее мы все же попробуем спрогнозировать их состав.

Динамо: Бущан — Сыч, Михавко, Биловар, Дубинчак — Пихаленок, Рубчинский, Буяльский — Волошин, Пономаренко, Кабаєв.

ЛНЗ: Ледвий — Дидык, Муравский, Драмбаев — Пасич, Рябов, Таллес, Кузык — Кравчук, Ассинор, Цара.

Прогноз ISPORT: 1:0.

Вероятно, киевляне будут крайне мотивированы после последнего матча, и в сочетании с классом футболистов, который очевидно превосходит соперника, это должно дать результат.

Однако игровые проблемы никуда не делись за несколько дней, поэтому ожидать чего-то большего, чем минимальная победа, — слишком оптимистично.

Эксперты BETKING считают фаворитом этого противостояния Динамо, на победу которого предлагают коэффициент 2,00, а вот успех ЛНЗ оценивают в 4,00. Ничья же является более вероятным результатом для гостей и имеет коэффициент 3,33.

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