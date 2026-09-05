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Колос вырвал ничью с Кривбасом на последних минутах

Команда избежала поражения благодаря позднему голу Ардита Тахири.
Сегодня, 15:05       Автор: Сергей Носенко
ФК Колос / ФК Колос Ковалівка
ФК Колос / ФК Колос Ковалівка

Кривбасс и Колос сыграли вничью в матче чемпионата Украины — 2:2.

Хозяева поля, криворожане, открыли счет на 28-й минуте — отличился Шевченко. Однако еще до перерыва форвард гостей Климчук восстановил равновесие.

На 66-й минуте Виливальд снова вывел Кривбасс вперед. Впрочем, на 80-й минуте ситуация для ковалевцев осложнилась: защитник гостей Рухадзе получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

Несмотря на численное преимущество соперника, Колос проявил характер и сравнял счет на 90+1-й минуте — спасительный гол забил Тахири. В итоге команды набрали по одному очку.

Кривбасс — Колос — 2:2

  • Я. Шевченко — 28' (1:0)
  • Ю. Климчук — 38' (1:1)
  • В. Виливальд — 66' (2:1)
  • З. Рухадзе — 80' (вторая желтая, Колос)
  • А. Тахири — 90+1' (2:2)

Напомним, футбольный клуб Чернигов оказался сильнее тернопольской Нивы благодаря единственному точному удару Сердюка в первой половине встречи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Колос Кривбас

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