Колос вырвал ничью с Кривбасом на последних минутах

Кривбасс и Колос сыграли вничью в матче чемпионата Украины — 2:2.

Хозяева поля, криворожане, открыли счет на 28-й минуте — отличился Шевченко. Однако еще до перерыва форвард гостей Климчук восстановил равновесие.

На 66-й минуте Виливальд снова вывел Кривбасс вперед. Впрочем, на 80-й минуте ситуация для ковалевцев осложнилась: защитник гостей Рухадзе получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

Несмотря на численное преимущество соперника, Колос проявил характер и сравнял счет на 90+1-й минуте — спасительный гол забил Тахири. В итоге команды набрали по одному очку.

Кривбасс — Колос — 2:2

Я. Шевченко — 28' (1:0)

Ю. Климчук — 38' (1:1)

В. Виливальд — 66' (2:1)

З. Рухадзе — 80' (вторая желтая, Колос)

А. Тахири — 90+1' (2:2)

Напомним, футбольный клуб Чернигов оказался сильнее тернопольской Нивы благодаря единственному точному удару Сердюка в первой половине встречи.

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