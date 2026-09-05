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Украинец набрал первые очки в Формуле Regional Europe

Украинский гонщик финишировал десятым в первой гонке этапа FIA Formula Regional European Championship в Имоле.
Сегодня, 12:29       Автор: Сергей Носенко
Александр Бондарев / Instagram
Александр Бондарев / Instagram

Александр Бондарев провел первую гонку в составе Van Amersfoort Racing на этапе FIA Formula Regional European Championship в Имоле. Украинец стартовал с десятой позиции и завершил заезд на том же месте, что позволило ему заработать первое очко в чемпионате.

Победу в гонке одержал итальянец Эмануэле Оливьери, вторым финишировал Себастьян Уэлдон, а третьим — Александре Муньос. Таким образом, Бондарев стал первым украинским гонщиком, которому удалось набрать очки в FIA Formula Regional European Championship.

Для Бондарева этот этап стал дебютным в европейском чемпионате Formula Regional. Перед гоночным уик-эндом в Имоле украинец успешно выступил на тестах: официальный сайт FREC отдельно отметил его результат в дебютной сессии.

Ранее украинец рассказывал о работе с командой Williams, называя ее второй семьей.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Бондарев

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