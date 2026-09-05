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Александр Усик получил футбольную награду

Украинский боксер получил медаль за исторический успех команды Полесье в чемпионате Украины.
Сегодня, 09:44       Автор: Сергей Носенко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик, который сейчас занимает должность вице-президента житомирского Полесья, стал обладателем бронзовой медали Украинской Премьер-лиги. Медаль была вручена по итогам прошлого сезона 2025/2026, в котором житомирский клуб занял третье место.

Торжественное вручение награды состоялось сразу после успешного для житомирян поединка пятого тура национального первенства, в котором они разгромили Кудровку.

“Давно бронзы не было. Поздравляю всех. Невероятная игра. Ребята, вы можете больше, если будете помогать друг другу. Берите на себя ответственность, играйте, кайфуйте, будьте смелыми», — сказал Усик, обращаясь  к команде.

Напомним, что опытный голкипер  Георгий Бущан вернулся защищать цвета своего родного киевского клуба на правах аренды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Полесье Житомир

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