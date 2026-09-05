Реал неожиданно уступил Бетису

В пятницу, 4 августа, Реал отправился в гости к Бетису.

В первом тайме гости создали целую уйму моментов, включая, например, удар Винисиуса в штангу, но так и не сумели забить.

С другой стороны, Бетис также имел свои несколько моментов, хотя на поле почти безраздельно властвовал Реал.

Второй тайм был уже не такой яркий, но и Реал не доминировал на поле. Игра стала более равная, хотя это и стоило матчу зрелищности. Единственный гол матча забил Перротт, удачно сыграв на добивании.

В концовке матча Эспи, казалось, спас Реал фантастическим ударом через себя, но гол отменили из-за офсайда, и мадридцы лишились очков.

Бетис - Реал 1:0

Гол: Пэрротт, 81

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