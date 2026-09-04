Дубль Исака принес Ливерпулю победу над Ипсвичем

В пятницу, 4 августа, Ипсвич принимал дома Ливерпуль.

И в первые же десять минут матча его исход был решен. Сначала на шестой, а затем на девятой минуте Исак забил по голу. Спустя полчаса швед оформил хет-трик, но в итоге VAR стал на сторону хозяев.

В первом тайме Ипсвич неплохо пытался отыграться, а вот во втором хозяева сильно сдали. Ливерпуль стал давить меньше, но при этом старался играть очень аккуратно, не давая пространства сопернику.

В итоге второй тамй получился более скупым на моменте, а счет так и не изменился.

Ипсвич - Ливерпуль 0:2

Голы: Исак, 6, 9

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