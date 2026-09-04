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Будзинская выиграла сразу две медали на этапе в Чехии

Украинка провела насыщенный день.
Вчера, 21:20       Автор: Андрей Безуглый
Ирина Будзинская / Getty Images
Ирина Будзинская / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ирина Будзинская выиграла сразу две медали на одном этапе Континентального тура в Чехии.

На турнире спортсменка приняла участие в двух дисциплинах - прыжках в длину и беге на 60 м.

Начав с прыжков, Будзинская сразу заняла первую строчку с результатом 6.02 м. А в следующих двух попытках еще и улучшила результат, не позволив соперницам даже подобраться к ней.

В беге же на 60 м украинка стала второй, уступив лидерке лишь 0.03 секунды.

В итоге по итогам тура в Чехии Ирина Будзинская выиграла сразу две медали.

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