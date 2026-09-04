Будзинская выиграла сразу две медали на этапе в Чехии

Украинская легкоатлетка Ирина Будзинская выиграла сразу две медали на одном этапе Континентального тура в Чехии.

На турнире спортсменка приняла участие в двух дисциплинах - прыжках в длину и беге на 60 м.

Начав с прыжков, Будзинская сразу заняла первую строчку с результатом 6.02 м. А в следующих двух попытках еще и улучшила результат, не позволив соперницам даже подобраться к ней.

В беге же на 60 м украинка стала второй, уступив лидерке лишь 0.03 секунды.

В итоге по итогам тура в Чехии Ирина Будзинская выиграла сразу две медали.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!