Де Дзерби - о Мудрике: Когда я говорил о Золотом мяче, я был предельно ясен

Главный тренер Тоттенхэма Роберто де Дзерби прокомментировал подписание Михаила Мудрика.

Напомним, что украинский вингер будет выступать за "шпор" в текущем сезоне.

По словам де Дзерби, сейчас Мудрик еще не в лучшей форме, однако он все еще верит в огромный потенциал.

Прямо сейчас он готов играть 20, 15, 30 минут. Мы вместе провели особенный сезон в «Шахтере». Когда я говорил о «Золотом мяче», я был предельно ясен. Возможно, мой английский не очень хорош, но я был предельно открыт, потому что говорил о потенциале игрока. Потенциал игрока может реализоваться, а может и не соответствовать прогнозам. До сих пор у него было много проблем. Последняя – дисквалификация. Но его потенциал был очевиден, и он очевиден сейчас. Теперь его задача – реализовать все свои качества. Он отличный игрок. Ему нужно провести этот сезон и завершить его правильным образом, без лишнего давления, но в подходящий для него момент показать всем, на что он способен

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