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Автоспорт

Формула-1 объявила о проведении общей презентации болидов

Мероприятие пройдет 18 февраля.
Сегодня, 16:50       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Формула-1 объявила, что перед сезоном-2027 снова состоится общая презентация болидов.

Напомним, что ранее такое было лишь раз в истории серии, мероприятие было приурочено к круглой дате.

Новая же презентация запланирована на 18 февраля, и в этот раз она пройдет в Милане. В ней примут участие все пилоты и все руководители команд.

Также Формула-1 анонсировала некий "фестиваль болельщиков" на 18-20 февраля, однако подробоности о мероприятии будут оглашены позже.

Напомним, что расписание и результаты Гран-при Италии доступно на нашем сайте.

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