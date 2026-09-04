Формула-1 объявила о проведении общей презентации болидов

Формула-1 объявила, что перед сезоном-2027 снова состоится общая презентация болидов.

Напомним, что ранее такое было лишь раз в истории серии, мероприятие было приурочено к круглой дате.

Новая же презентация запланирована на 18 февраля, и в этот раз она пройдет в Милане. В ней примут участие все пилоты и все руководители команд.

Также Формула-1 анонсировала некий "фестиваль болельщиков" на 18-20 февраля, однако подробоности о мероприятии будут оглашены позже.

Напомним, что расписание и результаты Гран-при Италии доступно на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!