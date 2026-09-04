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Футбол

Ключевой защитник Лацио продолжит карьеру в катарском клубе

Алессио Романьоли отправился на Ближний Восток, подписав контракт с Аль-Саддом.
Сегодня, 14:29       Автор: Игорь Мищук
Алессио Романьоли перешел в Аль-Садд / Al Sadd SC
Алессио Романьоли перешел в Аль-Садд / Al Sadd SC

Основной защитник Лацио Алессио Романьоли стал игроком катарского Аль-Садда.

Как сообщает официальный сайт ближневосточного клуба, 31-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на три года - до июня 2029 года.

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В своей новой команде итальянский центрбек будет выступать под 26-м номером.

По данный Transfermarkt, сумма трансфера игрока составила 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне Романьоли провел в составе Лацио во всех турнирах 37 матчей, отличившись одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что правнук Муссолини дебютировал за первую команду Лацио.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы лацио аль-садд Алессио Романьоли

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